Calcinacci dal viadotto, ancora chiusa via delle Fabbriche. Aspi: «Nessun problema di stabilità»

Resta chiusa al traffico sino alla completa messa in sicurezza via delle Fabbriche, a Voltri, chiusa dopo la caduta di calcinacci dal soprastante viadotto Cerusa 1, sulla A26.

Lo stop è scattato nella notte tra domenica e lunedì: sul posto i vigili del fuoco insieme con i tecnici Aspi, che hanno confermato il cedimento e si sono messi al lavoro per il ripristino e la messa in sicurezza.

I tecnici della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, alle 17, stavano completando l'intervento di rimozione e ripulitura del calcestruzzo in corrispondenza di alcuni punti superficiali di una pila del viadotto. Gli interventi, che si svolgono a 60 metri di altezza, saranno conclusi nei prossimi giorni e sono stati avviati al termine di di una ispezione effettuata con un “bybridge” a seguito del distacco di alcune piccole porzioni di calcestruzzo superficiale, avvenuto nella notte per effetto anche delle forti e intense piogge di questi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli interventi di ripulitura della superficie non riguardano - spiegano da Aspi - la stabilità statica dell’infrastruttura. Il viadotto Cerusa 1 è stato sottoposto a tutte le ispezioni trimestrali previste, effettuate da tecnici di società terze di ingegneria specializzate, che hanno confermato la stabilità della struttura.