Lavori rete gas e maltempo: cede il manto stradale

Nella mattinata di venerdì 22 settembre, oltre alle frane dovute al maltempo, si è verificato un cedimento parziale del manto stradale all'inizio di Crevari, in via alla Soria (all'incrocio con via Romana di Voltri). In quel punto sono in corso lavorazioni sulla rete gas e nei giorni scorsi era stato effettuato uno scavo per la posa di tubature, con un successivo riempimento provvisorio per consentire la percorribilità in auto della strada che raggiunge una trentina di civici.

Ma il lavoro non ha tenuto - probabilmente complice il maltempo - e il riempimento, a quanto pare solo in ghiaia, ha ceduto.

Aster e l'area tecnica del Municipio Ponente sono state avvertite con una comunicazione partita dal consigliere Fabio Quartino e arrivata all'assessore alle Manutenzioni Davide Siviero: "Al momento sono state posizionate coperture in lamiera per poter far passare comunque le auto - spiega l'assessore a GenovaToday - nel frattempo continueremo a monitorare la zona per accertare che non si verifichino altri slittamenti del terreno".