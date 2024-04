Fermato senza documenti, si scopre che doveva essere in carcere

Un uomo di 47 anni, originario dell'Albania, è stato arrestato dalla polizia in via Don Giovanni Verità a Voltri. Gli agenti, domenica 31 marzo 2024, l'hanno fermato per un controllo e ha dichiarato di non avere i documenti e di avere presentato la denuncia di smarrimento.

L'atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno avviato alcuni accertamenti e hanno scoperto che il 47enne pendeva un ordine di carcerazione per scontare una pena di 11 mesi e 24 giorni.

L'uomo è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Marassi. Nella giornata di Pasqua la Polizia di Stato ha anche arrestato un uomo di 40 anni trovato con un pacco contenente 100 grammi di cocaina in via Carlo Rolando a Sampierdarena. In centro, infine, sono state avviate le indagini per rintracciare i vandali che hanno rigato 26 automobili posteggiate in via Frugoni.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp