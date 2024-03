Precipita da una finestra del palazzo, morto sul colpo

Un uomo di circa 80 anni è morto a Voltri dopo essere precipitato dalla finestra di un palazzo. La tragedia è avvenuta intorno alle 7 di venerdì 15 marzo 2024.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso, oltre alla polizia. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare, sarebbe morto sul colpo.

Indagini in corso per chiarire i contorni della vicenda. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, da quella dell'incidente al gesto volontario. La caduta sarebbe avvenuta da un piano alto, non lasciando scampo all'anziano.

