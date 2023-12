"Ridatemi il cane", finisce con una ferita alla testa e due denunce

È di un'anziana ferita e due denunciati il bilancio di una lite, divampata all'interno di un'abitazione di Voltri nel primo pomeriggio di venerdì 29 dicembre 2023. Al centro del contendere un cane di razza chihuahua, di proprietà dell'anziana.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto su richiesta della 79enne, l'hanno trovata a terra con una ferita sanguinante dietro alla testa. Presenti anche una donna di 58 anni e un uomo di sessant'anni.

L'anziana, prima di essere accompagnata da un'ambulanza della Croce Verde Pegliese al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo, ha raccontato di essere stata strattonata e spintonata, finendo a terra e battendo la testa.

Gli agenti si sono occupati di raccogliere anche le testimonianze dei vicini di casa, che hanno riferito di avere sentito gridare. A quel punto i due presunti aggressori sono stati accompagnati in questura per gli atti di rito, dove hanno fornito una versione dei fatti diametralmente opposta rispetto a quella della vittima.

Quello che è certo è che i due si sono presentati a casa dell'anziana per restituirle il cane. A quel punto la 79enne avrebbe accusato la 58enne di averle sottratto i documenti dell'animale, suscitando la reazione della donna, che le ha strappato dalle mani il cane.

Quando i due hanno cercato di allontanarsi, l'anziana li ha seguiti sul pianerottolo dove è stata aggredita. L'anziana sostiene di aver affidato il cane alla donna in quanto impossibilitata a portarlo fuori a causa dell'influenza. La 58enne invece dice che l'anziana avesse deciso di affidarglielo, non essendo più in grado di occuparsene.

Il cane è stato temporaneamente preso in cura dalla vicina di casa dell'anziana in attesa che questa venga dimessa dall'ospedale. La 58enne e il sessantenne sono stati denunciati entrambi per appropriazione indebita in concorso e l'uomo anche per lesioni.

