Volotea, dopo la chiusura della base cancellate altre due rotte

Volotea cancella anche le rotte per Alghero e Atene e rimane a Genova con soli cinque voli. I superstiti sono per Cagliari, Catania, Napoli, Olbia e Parigi Charles de Gaulle.

Le ultime due rotte cancellate erano ormai consolidate al Cristoforo Colombo, fatta eccezione ovviamente per il periodo di emergenza da covid-19. Dopo aver abbandonato la città della Lanterna come hub operativo, ora il vettore riduce ulteriormente le destinazioni senza preavviso.

Intanto i trenta dipendenti lasciati a terra, in seguito alla chiusura della base, sono ancora in attesa di una risposta: finora gli è stato solo proposto il trasferimento in altre sedi, anche se molti di loro si sono creati una famiglia a Genova. Da sabato scorso l’aeroporto è invece chiuso per consentire la riasfaltatura della pista e altri interventi di manutenzione, con il cantiere aperto h24. Sono coinvolti circa 100 mezzi e 200 persone. L’aeroporto riaprirà domenica 20 marzo alle 6 del mattino.

Nel frattempo l’aerostazione resta aperta e accessibile al pubblico nella parte “landside”, in particolare per consentire l’attività dei numerosi autonoleggi presenti al Colombo.