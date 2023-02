I volontari raccolgono 20 sacchi di rifiuti sulla spiaggia: "Tanti ami pericolosi per gli animali"

Venti sacchi colmi di rifiuti da smaltire: è questo il bilancio della raccolta dei volontari sulla spiaggia di Multedo e alla foce del Varenna domenica scorsa.

"C'erano bottiglie di vetro e di plastica - confermano gli organizzatori della pulizia di Lipu - cartucce, resti dei botti di capodanno, bicchieri, carta, microplastiche, mozziconi e tante lenze con ami, pericolosissime per tutti gli uccelli".

I soci della delegazione genovese di Lipu hanno così svolto una preziosa attività di pulizia insieme anche con una piccola delegazione del comitato Pegli Bene Comune, i ragazzi di TrashTeam e alcune ragazze di Biologia ambientale tra cui una socia Lipu di Massaciuccoli. A unirsi al gruppo, anche alcuni soci di Spam Società Pesca Amatori Multedo che alla fine della giornata, per la gioia di tutti, hanno offerto focaccia, vino e caffè a tutti. I volontari alla fine si sono scambiati i contatti per poter collaborare nuovamente in futuro.