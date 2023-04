Grandine, fulmini e vento: tre aerei dirottati

Forte vento, tuoni, fulmini e grandine a Genova e provincia. A causa del maltempo giovedì 13 aprile 2023 sono anche stati dirottati tre aerei diretti all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

Il primo della compagnia Vueling, dopo essere partito alle ore 13:05 da Barcellona è stato dirottato a Malpensa, il secondo di Ita Airways è partito alle 14:30 da Roma ed è stato dirottato a Linate e infine il terzo di Ryanair, partito alle 16:05 e poi mandato a Torino.

Per quello che riguarda la città di Genova non sono mancati i disagi, segnalati allagamenti in via Tea Benedetti (altezza sottopasso), rotatoria Luigi Tenco e rotatoria via San Giovanni Acri, problemi ai tombini invece nella zona di Multedo. La polizia locale ha raccomandato la massima attenzione anche a levante per il forte vento che ha causato varie cadute di materiale in strada. Sopra Sestri Ponente c'è stata invece una frana in via Superiore Gneo, 14 persone sono rimaste isolate, tra queste due minori e due ultrasettantenni.

Grossi danni sono stati infine denunciati dagli agricoltori per voce di Coldiretti Genova: "Le colture più colpite - ha spiegato l'associazione - sono state frutta, fave, zucchine e orticole tipiche del 25 aprile, problemi a Pegli, Multedo, Borzoli, in Valbisagno, a Bogliasco e nel Tigullio, soprattutto nell’area compresa tra Santa Margherita Ligure, Rapallo e l’entroterra di Chiavari, da Caperana a Carasco passando per l’area di Ne, fino ad arrivare in queste ore anche alla Val Fontanabuona".