Peste suina: primo caso a Vobbia, il totale sale a 80 in Liguria

Un nuovo caso di peste suina è stato riscontrato nelle ultime ore a Vobbia, il primo nel Comune dall'inizio dell'emergenza. La comunicazione arriva dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale nella giornata di giovedì 4 gennaio 2023 dopo che mercoledì 3 gennaio era stato diramato un aggiornamento con altri 11 casi, nessuno in provincia di Genova: uno a Sassello nel savonese e ben dieci in Piemonte.

Le positività riscontrate in Liguria dal 27 dicembre 2021 al 4 gennaio 2023 salgono quindi a 80, questi si aggiungono i 156 casi riscontrati in Piemonte (l'ultimo a Francavilla Bisio in provincia di Alessandria) per un totale di 236 nella cosiddetta 'zona di protezione'.

Sono in totale saliti a 47 i Comuni in cui è stato verificato almeno un caso di peste suina africana, di seguito l'elenco completo di quelli coinvolti in Liguria con, tra parentesi, il numero di casi accertati.

I casi riscontrati in Liguria, la lista dei Comuni

Busalla (13), Campo Ligure (13), Campomorone (2), Casella (1), Crocefieschi (2), Genova (1), Isola del Cantone (6), Masone (1), Mignanego (10), Ronco Scrivia (9), Rossiglione (14), Savignone (1), Sassello (2), Serra Riccò (4), Vobbia (1).