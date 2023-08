Incornato da un bovino, in ospedale in elicottero

Una ferita non gravissima, per fortuna, ma per soccorrere e trasportare in ospedale un uomo, incornato da un bovino, è intervenuto l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, vista la distanza dagli ospedali cittadini.

L'episodio è avvenuto in località Arezzo a Vobbia poco prima delle 11 di mercoledì 30 agosto 2023. Sul posto anche l'automedica Golf 7 e un'ambulanza della Croce Verde di Busalla.

Il ferito, un ottantenne, è stato trasportato in elicottero in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero dunque troppo gravi.