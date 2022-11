Visite mediche sportive, nuovo protocollo per sfoltire le liste di attesa

Buon notizie per chi deve effettuare visite mediche sportive per attività agonistiche. L'assessore alla tutela dei consumatori Simona Ferro ha annunciato che è stata elaborata una bozza di protocollo, che, una volta attuato, permetterà di rendere omogeneo e di integrare il servizio

Nel corso della seduta di martedì 8 novembre del consiglio regionale Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta le tempistiche con le quali i certificati medici sportivi per attività agonistica sono rilasciati dalle varie Asl e se sia possibile estendere a medici con titoli equipollenti le attività di visita medica per il rilascio dei certificati.

La consigliera ha ricordato le carenze di specialisti in Medicina dello Sport, specialistica non attivata dall'Università di Genova in diverse realtà territoriali e di strutture esterne convenzionabili.

L'assessore Ferro ha sottolineato le disparità presenti sul territorio sul servizio offerto e ha illustrato le iniziative già assunte per risolvere il problema, con il coinvolgimento anche di operatori privati, e poi ha annunciato la bozza di protocollo.