"Quasi un anno per una visita geriatrica, cittadini costretti ad andare dal privato"

"In Asl4 una visita geriatrica prescritta con una priorità di 10 giorni può essere prenotata a giugno 2023". Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi, dopo che un cittadino ha fatto presente i tempi di attesa di una visita geriatrica.

"Per avere una data in tempi più brevi - prosegue Garibaldi - bisognerà telefonare tutti i giorni, sperando che qualcuno disdica e si liberi un posto. Questa è la sanità costruita dall'assessore Toti, che in questi giorni ha lanciato la piattaforma online per le prenotazioni, con tanto di pubblicità di un astronauta che in genovese - non si sa perché - dice che può prenotare quando vuole e dove vuole. Pure dalla Luna. Peccato che sulla Terra le cose vadano diversamente”".

"Abbiamo 11 milioni di euro arrivati da Roma per provare a ridurre le liste d'attesa, ma la Regione da marzo non li ripartisce tra le Asl. L'assunzione del personale va a rilento e si preferisce usare le risorse per acquistare prestazioni dai privati, senza neppure intaccare le liste d'attesa", osserva Garibaldi.

"Quando parliamo di progetto di privatizzazione della sanità portato avanti dalla Giunta Toti, parliamo anche di questo. Del fatto che si soffoca lentamente la sanità pubblica e si costringono i liguri ad andare a curarsi dai privati, qualora se lo possano permettere, perché - conclude il capogruppo del Pd - non è concesso loro di usufruire del servizio che invece dovrebbe essere loro garantito. Ogni giorno, da mesi e mesi, teniamo monitorate le liste d'attesa delle Asl liguri. Ci sono sempre dei dati impressionanti, visite che dovrebbero essere garantite in massimo 10 giorni, o con più urgenza, che riportano mesi di attesa".