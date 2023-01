Visite mediche gratuite alla Fiumara: il messaggio virale è una fake news

La notizia è stata diffusa in qualche chat WhatsApp e su Facebook e ha preso subito il largo, fino a diventare rapidamente virale: anche perchè in ballo c'erano fantomatiche visite mediche gratuite, specialmente in un periodo in cui si fa fatica a prenotare appuntamenti nel pubblico in tempi brevi.

Ma Asl 3 smentisce con forza il messaggio virale che informa sulla presenza di un ambulatorio presso il Palazzo della Salute di Fiumara che offrirebbe in via sperimentale fino al 30 aprile visite mediche gratuite nei giorni festivi e prefestivi. Insomma, è tutto falso.

La comunicazione fake diventata virale è generata da fonte anonima.