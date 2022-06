Ambulanze in coda al Galliera nel giorno della visita di Toti agli ospedali genovesi

Una decina di ambulanze sono rimaste ferme per circa due ore questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Galliera a causa della cronica carenza di barelle. Il lunedì è il giorno della settimana in cui di solito si registrano più accessi nei pronto soccorso e oggi non ha fatto eccezione.

Questa mattina si è recato al Galliera anche il presidente della Regione e assessore alla sanità, ma non ha visitato il pronto soccorso. Il governatore si è recato in prima battuta all'ospedale Villa Scassi, dove, tra i vari reparti, ha visitato il Centro Grandi Ustionati.

Conclusa la visita all'ospedale Villa Scassi, il presidente si è recato alla Casa della Salute della Asl3 alla Fiumara, che sarà una delle 14 Case di Comunità previste dal Pnrr nell'area genovese. A seguire, visita in alcuni reparti dell'ospedale Galliera (Medicina Nucleare diretto da Manlio Cabria e Ibmdr - Registro Nazionale Donatori Midollo Osseo diretto da Nicoletta Sacchi. Erano presenti la vice direttrice Ibmdr Simona Pollichieni e Lucia Garbarino, responsabile del laboratorio di istocompatibilità).

Nel pomeriggio, il governatore si recherà all'ospedale policlinico San Martino: dopo la visita ad alcuni reparti (di Neuroradiologia diretto da Lucio Castellan, di Gastroenterologia diretto da Maria Caterina Parodi, di Radiologia oncologica e senologica diretto da Massimo Calabrese), alle 17.30 presso il Centro Congressi del Cba è in programma l'incontro con stakeholders e addetti ai lavori sul tema 'Sanità 2022 - Dagli ospedali al territorio: cura, eccellenza, innovazione'.

"Mercoledì - ha spiegato il governatore - saremo a Roma dal presidente Draghi per firmare, tra le prime sei regioni in Italia, il nostro progetto bandiera del Pnrr relativo al nuovo ospedale Irccs agli Erzelli, che sarà un centro d'eccellenza italiana e si integrerà con il Policlinico San Martino, il Villa Scassi e gli altri presidi cittadini".