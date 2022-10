Zanzara del virus Usutu in Valpolcevera: in arrivo la disinfestazione, l'elenco strada per strada

Con il caldo umido "tropicale" di questi giorni è aumentata anche nuovamente la presenza di zanzare sul territorio: il fastidioso insetto però porta con sé una sgradita novità, quella del virus Usutu. Il virus è stato rilevato a Genova nei giorni scorsi in una zanzara della specie Culex pipiens, catturata nei pressi del mercato florovivaistico di via Semini, in Valpolcevera, e ora il Comune si organizza con un'ordinanza firmata dal vicesindaco Pietro Piciocchi che dispone alcuni provvedimenti urgenti.

Mercoledì 26 verrà effettuato infatti - tramite una ditta specializzata - un intervento di disinfestazione con trattamento larvicida nei focolai larvali artificiali (come caditoie e tombini) contro questo tipo di zanzara: saranno coinvolte le zone pubbliche e private individuate da Asl 3 e Comune di Genova, in particolare quelle del mercato di via Semini e nel raggio di 200 metri. Verrà anche eseguito un intervento di disinfestazione nei focolai larvali naturali (come il torrente Polcevera) tramite un prodotto biologico senza alcuna tossicità nei confronti dell'uomo, delle piante e degli animali).

Le zone in cui verrà fatta la bonifica

Via alla Stazione di San Quirico (civ neri 2, 4, 6, 6a, 8, 8b, 10, 12, 20, 24, 1, 3, 5, 7, 11, 17, 17a, 19, 19a, 19b, 21, 21a, 21b, 23, 29

Via Girolamo Gastaldi civ 2n

Via Fiorenzo Semini (civ neri 10a, 10b, 10c, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28a, 28b, 28c, 30, 30a, 32, 34, 36, 28, 40, 42, 44, 46)

Via Tecci civ 1n

Via Ottonelli (civ neri 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 6, 13, 13a, 14, 16; civ rossi 1, 2, 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 3, 4, 5, 5f, 6, 7, 9, 11, 13)

Lungo Polcevera (civ neri 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 6, 13, 13a, 14, 16; civ rossi 1b, 1c, 1d, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d. 7e, 7f, 7g, 7h, 16, 16a, 16b)

Via San Quirico (civ neri 86, 90, 92, 100; civ rossi 140, 144, 146)

Ponte della Forestale civ 2n

Gli addetti alla disinfestazione incaricati dall'amministrazione comunale dovranno ottenere l'accesso alle aree di pertinenza degli edifici o delle proprietà private per effettuare i trattamenti. I privati dovranno rimuovere i focolai larvali di qualsiasi tipo (come ad esempio ristagni di acqua nei sottovasi o negli innaffiatoi) su balconi, terrazzi e nei loro cortili.

Cos'è il virus Usutu

Il virus Usutu - tecnicamente si tratta di un arbovirus - deriva dalla puntura di zanzare appartenenti al genere Culex, ed è un'infezione aviaria di origine africana che si trasmette raramente agli esseri umani, ma comunque da tenere in osservazione (infatti rientra tra i "sorvegliati speciali" dell'Istituto Superiore di Sanità). L'Usutu appartiene al complesso antigenico del virus dell’encefalite giapponese che include anche la più conosciuta febbre del Nilo: i sintomi vanno dal rash cutaneo alla febbre con sintomi neurologici nei casi più gravi.