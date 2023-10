Violenze e vessazioni nei confronti della moglie: 48enne portato in carcere

È successo a Santa Margherita Ligure: l'uomo, ospite nella struttura gestita da una onlus e dedicata a persone in difficoltà, si era comportato più volte in modo violento e vessatorio nei confronti della moglie. Per tutelare la donna, i carabinieri lo hanno portato in carcere