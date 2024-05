Violentò una ragazza dopo averle venduto la droga: arrestato 32enne

È stato arrestato mercoledì dalla polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale e spaccio un giovane uomo di 32 anni di origini senegalesi.

Le indagini durate cinque mesi

I fatti per cui è accusato risalgono allo scorso dicembre, quando una ragazza si era presentata in un pronto soccorso di Genova dichiarando di essere stata vittima di stupro. Sono immediatamente state avviate le indagini a cura della terza sezione della squadra mobile, in coordinamento con la procura. Attraverso l'ascolto della testimonianza della vittima, sequestri e ricostruzione dei momenti prima della violenza per mezzo delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i fatti e a raccogliere gravi indizi a carico del 32enne.

Prima il crack, poi la violenza

Secondo quanto ricostruito la ragazza, che aveva conosciuto in precedenza l'uomo per motivi legati al consumo di droga, era tornata a cercarlo per acquistare del crack.

Dopo aver fumato, il pusher ha deciso di approfittare di lei, costringendola a subire un rapporto sessuale in un anfratto nel mezzo di alcune palazzine vicino a piazza del Carmine. Tra i vari riscontri, grazie alle analisi della polizia scientifica, sui capi di abbigliamento indossati sia dall’indagato che dalla vittima, sono stati effettivamente rinvenute tracce di dna dell’uomo.

Il 32enne si trova ora presso il carcere di Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.