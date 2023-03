Condannato ad un anno e otto mesi il cugino che ha abusato di una bimba di 11 anni

È un 22enne l’uomo condannato dal giudice a un anno e otto mesi per violenza sessuale su una bimba di 11 anni.

I fatti risalgono al 2020 quando il giovane, cugino del compagno della madre, era stato lasciato a badare alla piccola mentre gli adulti erano al lavoro. Tutto era partito con strani giochi che si erano ben presto trasformati in molestie fino al tentativo di toccarla e baciarla. La minorenne aveva poi raccontato tutto alla mamma che si era rivolta al centro antiviolenza Mascherona.

Il caso, affidato all'avvocato del centro Nadia Calafato, aveva portato alla denuncia per violenza sessuale del 22enne. Ieri la sentenza della prima sezione del tribunale di Genova che lo ha condannato un anno e otto mesi con la condizionale. Quando la condanna diventerà esecutiva, dunque, l'uomo non andrà in carcere, né dovrà scontarla in altro modo, purché svolga entro tre mesi da quella data un percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di autori di violenza sessuale, maltrattementi o stalking.