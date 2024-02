Maltrattamenti in famiglia, 51enne arrestato grazie al braccialetto elettronico

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla polizia per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla propria famiglia, scattato con tanto di braccialetto elettronico per i precedenti maltrattamenti.

Intorno alle ore 20 di venerdì 9 febbraio 2024 l'allarme collegato al braccialetto è risuonato più volte presso la sala operativa della Questura e ha fatto scattare l'intervento delle volanti. Il 51enne si stava aggirando nei pressi dell'abitazione della propria famiglia. I poliziotti del commissariato di Cornigliano si sono accertati che tutti fossero al sicuro, poi si sono messi a setacciare vie e locali abitualmente frequentati dall'uomo, senza però trovarlo.

Qualche ora dopo i colleghi del Commissariato Prè, grazie anche alle segnalazioni della sala operativa che nel frattempo avevano geolocalizzato il braccialetto elettronico, lo hanno trovato ubriaco all'interno di un bar, per poi portarlo in questura, sarà processato per direttissima.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp