Giornata contro la violenza sulle donne. Orsa Tpl: "Sicurezza sui bus, cosa abbiamo fatto e cosa faremo"

Orsa Tpl Genova da sempre è impegnata nella difesa della sicurezza di dipendenti e utenti del trasporto pubblico locale. Sabato 25 novembre 2023 ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per l'occasione il sindacato ha ripercorso quanto fatto negli ultimi anni per tutelare le lavoratrici e i lavoratori di Amt e l'utenza.

"In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - si legge in una nota diffusa -, siamo ben consci di quanta strada ancora la società debba fare per salvaguardare le vite di tante innocenti, ma siamo anche consapevoli di quanto abbiamo già fatto per accrescere il livello di sicurezza a bordo dei mezzi dell'Amt, fin dal 2015, quando con i nostri scioperi sui servizi serali, iniziammo un percorso che sensibilizzò azienda, amministrazione comunale dell'epoca e l'opinione pubblica sul serio problema di mancanza di sicurezza a bordo, con l'adozione di un sistema di videosorveglianza interna, la chiusura dei posti guida e la recente sottoscrizione del protocollo sicurezza, che implementerà anche l'utilizzo delle forze dell'ordine".

"Siamo consapevoli - prosegue Orsa Tpl - che questo problema non si risolverà solo per questi accorgimenti, che però hanno già avuto un impatto positivo nell'individuazione e risoluzione di atti di molestia che purtroppo da sempre avvengono a bordo dei nostri mezzi, dunque questo è certamente un passo fondamentale per indicare la giusta strada da seguire per rendere l'utilizzo dei mezzi pubblici sempre più sicuro per tutte e tutti".