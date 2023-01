Picchia la convivente e la manda all’ospedale: 39enne arrestato

Ha picchiato la convivente con una tale violenza da farla finire in ospedale, dove è stata ricoverata in codice giallo. L'episodio questa notte, giovedì 19 gennaio, in strada, in via Berghini a San Fruttuoso.

Protagonisti della vicenda due conviventi stranieri. Lui ha 39 anni, lei 32. La lite tra l'uomo e la donna è divampata verso le due di notte e le grida hanno richiamato l'attenzione dei vicini di casa che hanno dato l'allarme.

Secondo la ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, al termine di una accesa discussione, l'uomo avrebbe colpito la sua compagna con violenti percosse. La donna ferita è stata portata al San Martino dove i medici le avrebbero riscontrato un trauma cranio-facciale e numerose contusioni.

Il compagno è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate.