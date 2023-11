Rifiuta il sesso: violentata, umiliata e picchiata brutalmente dal compagno

Un 23enne originario dell'Ecuador è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni e tentata estorsione ai danni della propria convivente.

Secondo quanto raccolto l'uomo si è presentato a casa ubriaco e ha cominciato a molestare la compagna, madre di tre bambini nati da una precedente relazione ma non in casa in quel momento. L'ha aggredita per costringerla ad avere rapporti sessuali, la donna ha rifiutato ed è stata brutalmente picchiata con pugni e schiaffi, quindi costretta al rapporto. La donna è stata ulteriormente umiliata e assalita nel momento in cui ha chiesto di essere lasciata andare via. L'aggressore l'ha nuovamente umiliata tenendola bloccata a terra e spegnendole una sigaretta sul braccio, poi le ha sequestrato il telefono cellulare.

La donna è riuscita momentaneamente a sottrarsi dalla furia dell’uomo e si è allontanata da casa, per poi tornare più tardi pensando che il convivente fosse andato via per paura di un intervento delle forze dell'ordine. L’uomo, invece, era ancora in casa. Questa volta si è finto pentito per quanto accaduto, però poi ha chiesto un bonifico da 400 euro per lasciare la compagna definitivamente in pace. Tergiversando e in un momento di distrazione la donna ha afferrato il cellulare ed è fuggita contattando il 112, per poi barricarsi dentro alla propria auto, posteggiata lungo la via. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che le hanno prestato subito assistenza raccogliendo una storia di maltrattamenti e orrori, già in passato denunciati dalla donna perché l'uomo si era reso protagonista di fatti analoghi.

Il compagno è stato alla fine rintracciato e bloccato nell’abitazione della donna e condotto in stato di arresto presso il carcere di Pontedecimo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La ragazza è stata invece visitata presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi dove è stata assegnata una prognosi di 20 giorni per i tanti traumi contusivi sul corpo.