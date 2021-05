Non rispetta divieto di avvicinamento alla moglie e finisce ai domiciliari

Se non rispetterà anche questa misura, per lui si apriranno le porte del carcere

Il personale del reparto Sicurezza urbana della polizia locale era intervenuto la prima volta nel gennaio scorso, quando ha fatto scattare il 'Codice Rosso' a tutela di una sessantatreenne minacciata e maltrattata dal marito settantenne, entrambi di cittadinanza italiana.

L'uomo aveva minacciato la moglie col coltello e quando gli agenti erano intervenuti la donna aveva raccontato una lunga serie di violenze e denunce avvenute negli anni precedenti. Il giudice aveva convalidato l'arresto per il settantenne e aveva deciso il divieto di avvicinamento alla donna.

Il settantatreenne, però, qualche giorno fa, era tornato a molestare la moglie nel suo pubblico esercizio, nel centro storico. Il figlio della coppia aveva immediatamente chiamato il personale della Sicurezza urbana che era nuovamente intervenuto e aveva segnalato al magistrato che l'uomo non aveva rispettato la misura decisa, proponendo l'aggravamento, che è stato concesso: il settantatreenne è stato messo agli arresti domiciliari e, se non rispetterà anche questa misura, per lui si apriranno le porte del carcere.