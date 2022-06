Gaslini in lutto: addio al professor Vincenzo Jasonni, primario emerito

Si è spento a Modena il professor Vincenzo Jasonni, primario emerito del Gaslini, che ha diretto per più di 20 anni la chirurgia pediatrica dell’Istituto, nel ruolo di direttore della cattedra che fu, prima di lui, del professor Franco Soave. Giunse al Gaslini nel 1991, per potenziare ulteriormente l’eccellenza dell'ospedale pediatrico nel campo della chirurgia pediatrica, e fare di Genova un centro di riferimento scientifico e chirurgico di livello internazionale.

L'istituto pediatrico genovese lo ricorda così: "Sempre aperto alle innovazioni e alle nuove tecnologie, uomo coraggioso, deciso e leader naturale, capace di grandi aperture anche se dal carattere talvolta non facile, grazie a una straordinaria lucidità, a un intuito fuori dal comune e al suo rigore professionale è stato capace di aprire strade nuove, e creare una scuola di chirurghi suoi allievi che attualmente portano avanti le sfide sempre crescenti della professione del chirurgo pediatra. Di origini romagnole, si è sempre dedicato con passione e straordinaria energia alla sua professione e alla cura dei piccoli pazienti nella sua lunga e fortunata carriera, che è iniziata a Bologna e proseguita a Pescara, prima di approdare a Genova, dove grazie alla sua abilità chirurgica e al suo carisma è divenuto uno dei chirurghi pediatri più famosi d’Italia e del mondo. La sua attività clinica e scientifica rimarrà sempre un esempio per i suoi numerosi allievi, e un ricordo essenziale per un numero enorme di piccoli pazienti (ormai cresciuti) e per le loro famiglie, che lo ricordano con riconoscenza per aver salvato e migliorato le loro vite, e con l’affetto che lui riservava ai bambini, ai quali ha dedicato la vita intera".

Anche il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti lo ha ricordato attraverso una nota: "È grazie a figure e professionisti come quella di Vincenzo Jasonni che l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per tanti bambini e per le loro famiglie. Con la scomparsa di Jasonni perdiamo un uomo che, arrivato al Gaslini nel 1991, seppe dare uno straordinario impulso nel campo della chirurgia pediatrica, contribuendo a far sì che il nostro ospedale pediatrico si affermasse sempre di più come una straordinaria eccellenza medica e scientifica. Regione Liguria si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando il grande lavoro di Jasonni e ringraziandolo per il suo impegno, una dedizione che ha letteralmente cambiato la vita a tanti piccoli pazienti".