Villetta Di Negro, il giovane che non voleva uscire dal parco era ricercato

Non voleva uscire dal parco a Villetta Di Negro nonostante i solleciti del guardiano che si era quindi rivolto alla Polizia Locale ed era stato arrestato nella giornata di mercoledì 21 aprile.

A quel punto aveva aggredito gli agenti prima rifiutando di declinare le generalità, poi opponendo forte resistenza all'identificazione presso il gabinetto di fotosegnalazione della sede di piazza Ortiz. Alla fine il giovane, un 25enne di origini nigeriane, aveva fornito un nome, che però non era il suo. Insomma, aveva tentato in ogni modo di non farsi identificare. Era stato comunque arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arresto convalidato ieri dal magistrato che ha deciso per lui il divieto di dimora a Genova.

Il perché tentasse di non far capire chi era veramente si è capito quando è stato possibile dargli un vero nome, diverso da quello da lui fornito e dai tanti altri con cui si era identificato ogni volta che era stato fermato, l'ultima volta proprio dalla Polizia locale che lo aveva denunciato per il mancato rispetto delle leggi sull'immigrazione.

Era, infatti, destinatario di una nota misura di aggravamento del divieto di avvicinamento ai locali di una cooperativa sociale di Coronata richiesta dai Carabinieri che il gip del tribunale di Genova aveva concesso, decidendo la custodia cautelare in carcere. Per questi motivi è stato portato nel carcere di Marassi.