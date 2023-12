La villa da cui Vialli ammirava il 'suo' scoglio è in vendita

Per poco meno di due milioni di euro, per la precisione 1,950 milioni di euro, è in vendita la storica residenza di Gianluca Vialli ai tempi della Sampdoria. Si tratta della Villa Maria a Quinto, comparsa in un annuncio dello studio immobiliare Dodero su diversi siti online, proprietà di 220 metri quadrati segnalata come immobile di lusso.

"Opportunità irripetibile - si legge nell'annuncio - splendido appartamento in villa perfettamente ristrutturato e composto da ingresso, salone doppio, ampia cucina con tinello, tre camere, doppi servizi, giardino e ampissimo terrazzo al piano fronte mare, riscaldamento autonomo, aria condizionata, accesso privato alla spiaggia e incantevole vista golfo". Lo stesso Gianluca Vialli, in alcune interviste, aveva raccontato di vedere dalla propria finestra l'ormai celebre scoglio di Quinto sul quale amava passare il tempo.

Villa Maria è stata per anni meta di pellegrinaggio per i tifosi blucerchiati, sia per un autografo o qualche parola con il bomber che per un saluto quando venne ceduto alla Juventus. Un luogo iconico, che qualcuno ora sogna come sede della Fondazione Sampdoria, magari in memoria del calciatore scomparso dopo una lunga malattia.