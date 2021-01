Dai giardini di Villa Scassi a Rivarolo raffica di denunciati per spaccio, tra loro un 15enne

Dal centro storico a Rivarolo passando per Sampierdarena: tre denunce per spaccio nel giro di 24 ore in città a opera della polizia, e tra i denunciati spicca anche un 15enne che già nel 2019 era stato segnalato come consumatore.

Il primo intervento alle 15 di martedì in piazza Durazzo, in centro storico, zona in cui lo spaccio è parecchio diffuso. Qui i poliziotti delle volanti hanno notato un giovane lanciare un involucro dalla finestra a un’altra persona che si è rapidamente allontanata lasciando per terra il sacchetto: all’interno circa 5,5 grammi di eroina che hanno spinto gli agenti a perquisire il proprietario dell’appartamento, un 26enne. Nell’abitazione hanno trovato due cellulari, 50 euro in contanti e un bilancino, tutto sequestrato, mentre il 26enne è stato denunciato.

A distanza di una decina di minuti, ma nei giardini di Villa Scassi, sono stati invece i poliziotti del commissariato di Cornigliano a fermare tre giovanissimi seduti Sun una panchina. Uno di loro aveva un pacchetto di sigarette in tasca dove custodiva diversi involucri contenenti 5 grammi di cannabis. L’adolescente, 15 anni, aveva anche un bilancino: già noto come consumatore, è stato denunciato.

In serata l’ultimo intervento, sempre dei poliziotti del commissariato di Cornigliano, che passando in piazzale Palli hanno notato due uomini nascosti tra le auto in sosta. Vista la zona - nota come luogo di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti soprattutto tra i minori - si sono fermati per un controllo. Uno dei due, un 25enne originario dell’Ecuador, ha messo di avere con sé dello stupefacente tirando fuori dalla tasca un sacchetto di cellophane con 7 involucri pari a poco più di 5 grammi di hashish. Anche lui è stato denunciato.