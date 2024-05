Insulta i medici e aggredisce guardia giurata al pronto soccorso, denunciata dai carabinieri

Due donne sono state denunciate dai carabinieri di Genova nei giorni scorsi. Nel primo caso una 38enne di nazionalità romena, già sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma, è stata denunciata per aver, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol, molestato gli avventori di un bar in piazza della Vittoria. Una volta arrivati i carabinieri la donna li ha oltraggiati, facendo inoltre resistenza.

Il secondo episodio risale alla mattina dello scorso primo maggio, quando una donna di 45 anni, anche lei con precedenti, dopo essersi presentata in evidente stato di alterazione psicofisica al Villa Scassi, ha iniziato a inveire contro il personale sanitario del pronto soccorso. In aiuto a medici e infermieri è arrivata una guardia giurata che è stata aggredita con graffi e pugni dalla donna fermata dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali.