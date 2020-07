Panico a Villa Scassi, 44enne insulta una donna e sputa in faccia a una coppia

Una genovese di 44 anni è stata denunciata dopo avere dato in escandenscenza all’interno dei giardini di Villa Scassi, inveendo contro una donna e sputando contro una coppia che ha cercato di difenderla, dando anche un calcio a uno dei due.

È successo intorno alle 18, nella giornata in cui proprio a Villa Scassi è stata inaugurata la nuova area giochi. La donna, visibilmente alterata, una volta nei giardini ha insultato una sconosciuta, reagendo con sputi e calci all’invito di una coppia che ha assistito alla scena di calmarsi.

I presenti hanno chiamato la polizia, e una volta arrivati i poliziotti anche loro si sono visti insultare e minacciare: per lei è scattata la denuncia per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e per lesioni.