Villa Parodi in Valpolcevera in stato di degrado: "Il Comune la acquisti e la restituisca ai cittadini"

Quale futuro per Villa Parodi, in Valpolcevera? L'edificio, di proprietà privata, come lamentano diversi cittadini è in stato di abbandono e recentemente, con una mozione approvata in consiglio municipale, il Municipio Valpolcevera chiede al Comune di considerarne l'acquisto per un'eventuale riqualificazione.

La mozione, sostenuta dal municipio, è stata presentata dal consigliere Michele Versace del Gruppo Misto e sul documento si è espressa anche la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi: "La villa è un gioiello risalente al XVIII secolo nel territorio di Fegino, in via Ferri. Un bene inserito nella lista dei vincoli architettonici del Comune e in quanto tale da salvaguardare. Il consigliere Versace ha presentato una mozione per il suo recupero approvata dal consiglio municipale nella quale evidenzia che, nonostante la sua importanza, la villa ormai da tempo si trova in stato di totale degrado e che tutta l’area esterna nel corso degli anni è stata utilizzata come deposito di idrocarburi, con la costruzione di cisterne, fatto che ha inevitabilmente provocato danni ambientali, ricadenti innanzitutto su Fegino. Ricordiamo che il territorio di Fegino, così come i vicini Certosa, Campasso e Trasta, da tempo subisce la presenza di cantieri altamente impattanti (Grandi opere di Rfi) e che nel periodo successivo alla tragedia del Morandi si è fatto carico di tutta la viabilità della vallata, con continui e pesanti disagi per i residenti. I cittadini hanno forte bisogno di spazi verdi da vivere e Villa Parodi e tutto il territorio circostante di proprietà potrebbero rappresentare un importante strumento di rinnovamento, non solo per il quartiere di Fegino, bensì per tutta la Val Polcevera. Nel 2023 ambiente e sviluppo economico devono essere alleati, per la salute della cittadinanza".

Lodi si unisce quindi alla richiesta del consigliere Versace, sostenuta dal Municipio Polcevera, e alla richiesta al sindaco e alla giunta di dare corso a quanto votato dal consiglio municipale stesso: l'idea è valutare la possibilità di acquistare Villa Parodi, per poterla destinare successivamente all’utilizzo da parte della cittadinanza "attivando un percorso partecipativo che potrà vedere coinvolti oltre ai residenti anche realtà importanti e in grado di assicurare un alto valore aggiunto in termini di idee e rigenerazione, quali ad esempio l’Università di Genova" conclude Lodi.

Versace, dal canto suo, spiega che il recupero della villa potrebbe segnare l'inizio di un percorso condiviso con i residenti, nella direzione di una riqualificazione del territorio che subisce numerosi cantieri ma anche la convivenza con i depositi petroliferi.