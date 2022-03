Volontari ripuliscono Villa Imperiale: "Allarmati dalla presenza di siringhe"

Giornata all'insegna della pulizia e dell'impegno civico per alcune famiglie del gruppo "Amici di Villa Imperiale" che nella giornata di domenica 13 marzo 2022 si sono dedicate alla pulizia di una della più antiche e prestigiose ville con parco di Genova, nel quartiere di San Fruttuoso.

Dopo la pausa invernale è stata la prima spedizione dell'anno per un gruppo nato sui social dall'iniziativa di due famiglie che, dopo una 'discussione' su Facebook, si sono chieste come poter aiutare in concreto prendendosi a cuore la pulizia di Villa Imperiale. Presto sono state coinvolte altre famiglie ed è stato stretto un patto di collaborazione con il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante: "Questo consente - spiegano gli Amici di Villa Imperiale a Genova Today - di avere una copertura assicurativa durante lo svolgimento delle nostre attività di pulizia nella villa, il nostro gruppo è cresciuto e oggi conta circa venti persone. Lo scopo principale della nostra attività è, oltre a provare a tenere pulito il parco, quello di sensibilizzare le persone e dare il buon esempio soprattutto ai nostri figli".

L'attività di pulizia viene organizzata una volta al mese, dopo una pausa invernale tra gennaio e febbraio le attività sono riprese con il mese di marzo. "Chiunque può partecipare - proseguono gli Amici di Villa Imperiale - basta contattarci alla mail amicidivillaimperiale@gmail.com inviando un contatto e un documento di identità che serve solo al municipio per la copertura assicurativa. Tramite un gruppo wathsapp prendiamo tutte le decisioni e organizziamo le spedizioni. Siamo attivi anche su Facebook e Instagram con pagine dedicate. Siamo un gruppo apolitico e senza vincoli, ognuno è ovviamente libero di aiutare in base alle proprie necessità".

Nella giornata di domenica 13 marzo 2022, purtroppo, la situazione che hanno trovato i volontari armati di sacchi, scope e palette, era ancora una volta complicata, come raccontano i volontari: "Abbiamo trovato decine di bottiglie di vetro, anche di alcolici, cartoni di succhi di frutta, flaconi di detersivi e bottiglie di plastica e lattine, carte di caramelle, palloncini e cicche di sigaretta, ma anche pentole, pile e vecchie cianfrusaglie di ferro e addirittura un bossolo. La cosa che ci ha colpito di più, però, è stato trovare alcune siringhe, in passato non era mai successo, questo è secondo noi un campanello d'allarme che deve essere tenuto in considerazione da chi poi prende decisioni e provvedimenti. Inoltre abbiamo rilevato la presenza di tanti topi soprattutto nella zona dell'ingresso, dove spesso si concentrano persone che danno da mangiare ai piccioni".

"Villa Imperiale - concludono - è un gioiello e un'area importante per tutta la comunità, non deve essere trascurata e meriterebbe maggiore rispetto anche da parte di chi la frequenta. Purtroppo rileviamo spesso inciviltà e maleducazione, c'è chi lascia in giro le deiezioni dei cani, chi i sacchetti per raccoglierle attaccati agli alberi o sotto i cespugli, spesso si trovano anche i resti delle feste di compleanno come palloncini e festoni. Noi segnaliamo sempre le situazioni critiche e speriamo sempre che qualcuno poi intervenga, comunque non demordiamo e continuiamo con le nostre spedizioni di pulizia e cercheremo anche di allargare il nostro raggio di azione".