Villa Imperiale, trovata un'altra siringa: "Rimozione fai da te"

Proseguono le spedizioni di pulizia degli 'Amici di Villa Imperiale', tornati in azione per la terza volta nel 2022 in una della più antiche e prestigiose ville con parco di Genova, nel quartiere di San Fruttuoso. Desta preoccupazione l'ennesimo ritrovamento di una siringa, come già successo due mesi fa quando il tema era anche approdato in consiglio comunale dove erano stati promessi maggiori controlli.

"Una spedizione tutta al femminile - spiegano i volontari - dalla biblioteca alla zona superiore con i giochi e a quella inferiore con i bagni. Oltre alla solita spazzatura con bottiglie, mozziconi di sigaretta, mascherine, carte di caramella a cui ci siamo tristemente abituati, siamo rimaste colpite dalla quantità di salviette e fazzoletti, soprattutto sulla collinetta sopra i giochi. Incalcolabile anche la quantità di deiezioni canine in ogni dove. Una mancanza di rispetto verso la comunità, senza tralasciare i 'furbetti' che le raccolgono per poi nascondere i sacchetti dietro ai cespugli o nei muri. Auspichiamo possano esserci più controlli e multe, secondo noi l'unico modo per limitare la cattiva educazione è toccare il portafoglio".

"Purtroppo - aggiungono i volontari - dobbiamo segnalare il ritrovamento di un'altra siringa, questa volta nei cespugli vicino ai bagni. Come da procedura abbiamo chiamato il 112 che ci ha passato la polizia municipale che ci ha detto che non c'erano pattuglie disponibili e avrebbe contattato l'Amiu. Ci hanno contattato quindi dopo un po' per dirci che l'Amiu non aveva nessuno in servizio per fare il lavoro e che avrebbe dovuto occuparsene Aster che però non svolge servizio di domenica. Ci hanno quindi indicato di mettere la siringa in una bottiglia di plastica e buttarla nell'indifferenziata. Segnaliamo quindi che a quanto pare la procedura che ci è stata indicata nella pratica non è attuabile. Noi da parte nostra - concludono - continueremo a lavorare come volontari per rendere la villa più pulita e vivibile e ad effettuare le dovute segnalazioni. Speriamo che da parte delle istituzioni vengano prese le dovute misure di controllo prevenzione e dissuasione".

Chi sono gli Amici di Villa Imperiale

Il gruppo 'Amici di Villa Imperiale' coinvolge diverse famiglie e una ventina di persone ed è come sempre aperto a chiunque voglia collaborare; ha stretto un patto di collaborazione con il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante che consente di avere una copertura assicurativa durante lo svolgimento delle attività di pulizia nella villa. "Lo scopo principale della nostra attività - avevano spiegato a Genova Today - è, oltre a provare a tenere pulito il parco, quello di sensibilizzare le persone e dare il buon esempio soprattutto ai nostri figli". L'attività di pulizia viene organizzata una volta al mese: "Chiunque può partecipare, basta contattarci alla mail amicidivillaimperiale@gmail.com inviando un contatto e un documento di identità che serve solo al municipio per la copertura assicurativa. Tramite un gruppo wathsapp prendiamo tutte le decisioni e organizziamo le spedizioni. Siamo attivi anche su Facebook e Instagram con pagine dedicate. Siamo un gruppo apolitico e senza vincoli, ognuno è ovviamente libero di aiutare in base alle proprie necessità".