San Fruttuoso, volontari puliscono Villa Imperiale: "Abbiamo trovato di tutto, diamo l'esempio ai nostri figli"

Domenica all'insegna della pulizia e dell'impegno civico per alcune famiglie del gruppo "Amici di Villa Imperiale" che nella mattinata dell'undici luglio hanno deciso di dedicarsi alla pulizia di una della più antiche e prestigiose ville con parco di Genova, nel quartiere di San Fruttuoso.

Gli otto volontari (con figli al seguito) si sono armati di pazienza e sopratutto di rastrelli, scope, guanti e secchi riempendo nel corso della spedizione una ventina di sacchi di spazzatura: "Abbiamo trovato davvero di tutto - racconta uno dei volontari, Roberto Delucchi, a Genova Today - cicche di sigarette, carte di caramelle e merendine, pezzi di palloncini di plastica e davvero tantissime salviette abbandonate, giornali e cartacce di ogni tipo. Inoltre siamo rimasti stupiti dal numero di buste con escrementi di cani che abbiamo trovato. Dopo averli raccolti non capiamo perché non vengano buttati negli appositi cestini. Abbiamo raccolto anche lattine e bottigliette di vetro e addirittura una batteria di pentole".

"Siamo un gruppo organizzato di liberi cittadini - aggiunge Roberto - che ha creato un'associazione di volontari per occuparsi della cura e della pulizia di Villa Imperiale. Avevamo già fatto un'uscita a giugno con la collaborazione di GenovaCleaner e oggi a distanza di un mese abbiamo replicato. Ora ci rivedremo a settembre per portare avanti la nostra opera. Lo scopo principale è dare l'esempio ai nostri figli, i cittadini del domani, ma anche sensibilizzare le persone di un quartiere che su questo tema deve e può fare di più. Ci piacerebbe anche essere utili sensibilizzando le istituzioni in merito all'importanza della pulizia del rispetto del verde cittadino".