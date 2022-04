Villa Imperiale ripulita dai volontari: "Ancora una siringa oltre ai troppi rifiuti abbandonati"

Sono tornati in azione sabato 9 aprile 2022 gli 'Amici di Villa Imperiale' per la seconda spedizione dell'anno dedicata alla pulizia di una della più antiche e prestigiose ville con parco di Genova, nel quartiere di San Fruttuoso. Un mese fa aveva destato preoccupazione il ritrovamento di alcune siringhe e il tema era approdato in consiglio comunale dove erano stati promessi maggiori controlli, la situazione si è ripetuta anche questa volta.

"L'abbiamo trovata dietro alla biblioteca Lercari e l'abbiamo fotografata - spiegano gli Amici di Villa Imperiale - per poi seguire la procedura che ci è stata indicata chiamando la polizia locale che è intervenuta dopo circa 55 minuti. Speriamo che il nostro allarme su degrado e inciviltà non rimanga inascoltato".

"Anche questa volta abbiamo trovato un po' di tutto - proseguono i volontari - persino un casco e una ciotola per cani, abbiamo riempito oltre 20 sacchi di spazzatura e lo scenario purtroppo è sempre lo stesso con l'aggiunta dei resti delle feste organizzate per i bambini, pezzi di palloncini, coriandoli, stelle filanti, cartoni di succhi, carte di caramelle e merendine e bottiglie plastica infilate nei buchi di scolo dei muri. Festeggiare i compleanni in villa è una bellissima possibilità, ma rimettere a posto tutto sarebbe una bella lezione di civiltà, anche per i bambini. La nostra speranza è che vengano fatti i dovuti controlli per arginare l'inciviltà di chi butta la spazzatura per terra, non raccoglie le deiezioni canine, offre cibo ai piccioni, imbratta e rompe le panchine".

Il gruppo 'Amici di Villa Imperiale' coinvolge diverse famiglie e una ventina di persone ed è come sempre aperto a chiunque voglia collaborare; ha stretto un patto di collaborazione con il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante che consente di avere una copertura assicurativa durante lo svolgimento delle attività di pulizia nella villa. "Lo scopo principale della nostra attività - avevano spiegato a Genova Today - è, oltre a provare a tenere pulito il parco, quello di sensibilizzare le persone e dare il buon esempio soprattutto ai nostri figli". L'attività di pulizia viene organizzata una volta al mese: "Chiunque può partecipare, basta contattarci alla mail amicidivillaimperiale@gmail.com inviando un contatto e un documento di identità che serve solo al municipio per la copertura assicurativa. Tramite un gruppo wathsapp prendiamo tutte le decisioni e organizziamo le spedizioni. Siamo attivi anche su Facebook e Instagram con pagine dedicate. Siamo un gruppo apolitico e senza vincoli, ognuno è ovviamente libero di aiutare in base alle proprie necessità".