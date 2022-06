San Fruttuoso, nuova spedizione di pulizia degli 'Amici di Villa Imperiale'

A metà marzo era ripresa l'attività di pulizia e impegno civico del gruppo 'Amici di Villa Imperiale' che da tempo si dedica alla pulizia di una della più antiche e prestigiose ville con parco di Genova, nel quartiere di San Fruttuoso. In quella occasione i volontari avevano denunciato anche il ritrovamento di alcune siringhe e il tema era poi approdato in consiglio comunale, dove erano stati promessi maggiori controlli. Ritrovamenti simili, però, sono avvenuti anche nei successivi interventi del gruppo, tra aprile e maggio.

Gli 'Amici di Villa Imperiale' torneranno in azione domenica 19 giugno a partire dalle ore 9 dalla zona della Biblioteca Lercari, saranno come sempre armati di ramazze, sacchi, buona volontà e spirito civico.

Il gruppo coinvolge diverse famiglie e una ventina di persone ed è come sempre aperto a chiunque voglia collaborare; ha stretto un patto di collaborazione con il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante che consente di avere una copertura assicurativa durante lo svolgimento delle attività di pulizia nella villa. "Lo scopo principale della nostra attività - hanno spiegato a Genova Today - è, oltre a provare a tenere pulito il parco, quello di sensibilizzare le persone e dare il buon esempio soprattutto ai nostri figli". L'attività di pulizia viene organizzata una volta al mese: "Chiunque può partecipare, basta contattarci alla mail amicidivillaimperiale@gmail.com inviando un contatto e un documento di identità che serve solo al municipio per la copertura assicurativa. Tramite un gruppo wathsapp prendiamo tutte le decisioni e organizziamo le spedizioni. Siamo attivi anche su Facebook e Instagram con pagine dedicate. Siamo un gruppo apolitico e senza vincoli, ognuno è ovviamente libero di aiutare in base alle proprie necessità".