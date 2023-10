Villa Imperiale nel degrado: lavori per 2 milioni in partenza a inizio 2024

Il via al cantiere per la riqualificazione di Villa Imperiale è previsto nei primi mesi del 2024: a confermarlo è l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente rispondendo a un'interrogazione di Franco De Benedictis (FdI) in consiglio comunale.

La discussione arriva dopo il grido di allarme del comitato San Fruttuoso che aveva scritto una lettera al sindaco Marco Bucci per denunciare lo I stato di abbandono della villa.

"La villa è anche sede di una scuola, di un centro ricreativo e di una biblioteca - dice De Benedictis - si parlava anche di portare aule universitarie, a vedere adesso la villa ci si stringe il cuore. Recentemente sono stati tagliati alcuni alberi, ma non ancora sostituiti, credo che questo polmone verde di San Fruttuoso meriti una considerazione maggiore".

I lavori, finanziati da fondi Pnrr per un totale di due milioni di euro prevedono, tra le altre cose, la messa in sicurezza di alcuni muraglioni vetusti e interventi di manutenzione diffusa su tutto il complesso della villa, compresi nuovi servizi igienici per i frequentatori del parco: "Per quanto riguarda la ripiantumazione delle alberature - spiega Avvenente - Aster, su indicazione del settore Verde del Comune di Genova, provvederà alla sostituzione degli alberi nei mesi di novembre e dicembre".