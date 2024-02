Posteggi, giardini e scarsa manutenzione, quale futuro per Villa Gentile? Il dibattito in Municipio

Nell'ultima seduta del consiglio municipale del Levante Alessandra Russo, della Lista Vince Genova, ha presentato un'interrogazione sulla situazione di Villa Gentile: "Premesso che il campo di atletica è un importante impianto di atletica della Liguria - si legge - e che all’interno oltre allo spazio dedicato ai frequentatori agonistici e sportivi sono presenti spazi verdi e giardini con un parcheggio all'esterno, considerato che il campo prefigura azioni per la cultura sportiva ma altresì per l’inclusione sociale trasmettendo i valori dell’ aggregazione, della partecipazione e dell’inclusività e che lo spazio interno sia di possibile fruibilità anche ai residenti come luogo di incontro, interroga presidente e giunta per sapere quali siano per l’amministrazione, a oggi e in prospettiva futura, le possibilità di accesso e fruizione del Campo di Villa Gentile e cosa sia stato realizzato finora a riguardo".

Bogliolo: "Giardino e parcheggio pubblico nel nuovo bando"

Il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo ha ripercorso le ultime vicende, parlando anche del bando per la gestione che il Comune sta preparando dopo diverse proroghe che vanno avanti da marzo 2022. "Abbiamo avuto un incontro nelle scorse settimane - ha detto Bogliolo - per conoscere le linee guida per la realizzazione del bando, che presto verranno comunicate. Abbiamo confermato la volontà relativa al mantenimento del parcheggio pubblico e quelle relative al giardino, che per noi deve essere pubblico e nel rispetto degli orari di apertura degli altri giardini della città. Come amministrazione municipale chiederemo che sia inserito nel bando in questione il discorso degli orari e della manutenzione. Si tratta di un fulcro fondamentale del nostro Municipio e per le nostre famiglie, poter dire la nostra su un bando di gestione che ora sarà duraturo è molto importante. Si tratta di un tema trasversale, sentito sia dalla maggioranza che dall'opposizione".

Finocchio (Pd): "Valutare una gestione pubblica"

In aula è intervenuta anche la consigliera Serena Finocchio del Partito Democratico, che in questi anni ha più volte affrontato il tema in consiglio presentando interrogazioni. "La vicenda Villa Gentile nasce nel 2010 a seguito del fallimento di Sportingenova, a quei tempi il problema per il quartiere era rappresentato dai giardini pubblici adiacenti l’impianto, abbandonati a se stessi. Il Comune interviene nel 2011 con un investimento di 850mila euro con il rifacimento della pista e del settore lanci. Nel Marzo 2012 viene bandita una gara che vede vincitore la Società Quadrifoglio. Il concessionario si impegna a investire 300mila euro mentre il Comune chiede che venga realizzato un impianto fotovoltaico che alimenti l’impianto e ceda il 50% di energia prodotta al Comune. Risultano a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni affidati in cui rientrano il giardino pubblico e il parcheggio pubblico. Le motivazioni che hanno portato a formulare nel corso degli anni numerose interrogazioni, mozioni, riunioni sul posto, audizioni in Consiglio Comunale sono dovute al fatto che gli accordi - sostiene Finocchio - non sono stati rispettati".

La consigliera Finocchio ha affermato che: "Nel 2012 i giardini pubblici sono rimasti chiusi per circa tre anni per manutenzione, inoltre in quel periodo è stata abbattuta la recinzione che divideva il campo dall'impianto sportivo. Sono stati aperti al pubblico successivamente solo al mattino e infine secondo gli orari di apertura del campo sino ad agosto 2022". Tra i problemi rilevati da Finocchio anche delle transenne a protezione dell'edificio di via dei Mille, presenti dal 2019 e coperte da fogliame, nonostante i tecnici del Comune abbiano accertato che non esistessero pericoli strutturali, ma anche lo scarso stato di manutenzione dei giochi per bambini installati nel 2017.

"Nel luglio del 2022 - ha spiegato ancora Finocchio - a seguito di una manifestazione di interesse in attesa di un bando, è subentrato a tempo determinato un nuovo gestore che su richiesta del Comune (Obiettivo Sport e Salute) tiene aperti i giardini secondo gli orari Comunali 365 giorni l'anno. Purtroppo anche a causa del cattivo stato di manutenzione evidente, i giardini sono diventati un’area cani incolta. Resta inoltre chiuso da 11 anni l’ingresso di Via dei Mille. Per quello che riguarda il parcheggio pubblico è stato affidato ai privati nel 2012 nonostante il vincolo pubblico, con il nuovo gestore è stato aperto h24 al pubblico, come richiesto dai residenti, senza la chiusura del cancello, da novembre 2022 risulta invece aperto solo durante gli orari di apertura del campo".

E ancora sull'impianto sportivo: "Sono stimate circa 300 persone al giorno come utilizzatori del campo - ha sottolineato ancora Finocchio - e a oggi sono stati spesi oltre un milione di euro dei contribuenti per la ricostruzione della pista, l’abbattimento e la ricostruzione della tribuna, impianto antincendio, fognatura, palestra e altro. I lavori non sono ancora stati ultimati visto le numerose transenne presenti sia all’interno che all’esterno del campo mentre l’impianto fotovoltaico non è stato realizzato e non c'è evidenza degli investimenti fatti".

La consigliera del Partito Democratico ha poi concluso: "La decisione di affidare a privati tramite gara la gestione del campo sportivo e i giardini pubblici non ha portato al pubblico alcun beneficio, anzi sono stati spesi soldi pubblici per la manutenzione dell’impianto e i ricavi sono rimasti al privato. Ricordo che nel 2010 i costi del campo ammontavano a 190mila euro. Considerato che nel campo sportivo è presente un alloggio per il custode, a mio avviso, sarebbe opportuno valutare il ritorno alla gestione pubblica (ante 2010) affidando apertura, manutenzione e cura sia del campo che dei giardini a personale comunale. Soprattutto in visione dell’agenda 2030 e la creazione dell’impianto fotovoltaico per risparmi energetico. Il campo sportivo avendo una pista non omologata per le gare internazionali è di fatto diventato una palestra a cielo aperto per i cittadini. Mentre gli investimenti dovrebbero essere spostati sul complesso della Sciorba avendo tra l’altro una pista a 8 corsie".