Villa Gentile, il grido d'allarme: "Servono interventi per una delle poche aree verdi di Sturla"

Serena Finocchio, consigliera municipale del Levante per il Partito Democratico, riaccende la luce sulla situazione dei giardini di Villa Gentile a Sturla: "Unico polmone verde del quartiere - sottolinea - per bambini e anziani, purtroppo non in condizioni ottimali e quindi poco frequentati".

Diversi i problemi segnalati: "Sto sollecitando Municipio e il Comune - spiega - in modo che vengano reperiti dei fondi per la loro sistemazione, sono in una posizione comoda e tranquilla e non hanno le dimensioni di quelli di Quinto per i quali l'amministrazione ha dovuto effettuare un intervento da circa 900mila euro. Considerando che a Sturla non esistono altri giardini dotati di verde e ombra credo sia possibile fare qualcosa. La concessione - continua Finocchio - viene prorogata per periodi di qualche mese e in questo modo è difficile trovare soluzioni. Era scaduta a marzo 2022, poi visto che il bando definitivo non era stato ancora redatto è stata bandita una manifestazione di interesse temporanea fino al 30 Giugno 2023, poi prorogata a dicembre".

Un problema, quello della carenza di spazi e aree verdi per i bambini, noto da tempo a Sturla, che era stato affrontato anche in consiglio comunale nel marzo 2021, con l'impegno della pubblica amministrazione a trovare soluzioni, che al momento sembrano ancora lontane.

Proseguono invece i lavori nella palestra della scuola Ettore Vernazza di via Vittorino Era, al centro di polemiche nei mesi scorsi per le infiltrazioni: "Asl3 ha eseguito un sopralluogo sui lavori svolti in data 3 ottobre - spiega Finocchio - chiedendo a Comune e concessionario “di provvedere, entro i tempi tecnici strettamente necessari, a completare gli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I lavori vanno avanti, ma non sono ancora conclusi". La consigliera del Pd chiude con una buona notizia: "Recentemente ho ricevuto dall’assessorato allo sport la segnalazione riguardo i parcheggi di Villa Gentile che risultano tutti liberi, accessibili e fruibili da parte dei cittadini”.