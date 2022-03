Villa Croce: "Bisogna rimettere in sicurezza il muro di cinta"

Da mesi il muraglione di Villa Croce - parzialmente crollato a novembre - aspetta di essere rimesso a posto, ma ancora non si intravede un cronoprogramma dei lavori.

L'argomento è stato affrontato in consiglio comunale da Carmelo Cassibba, Vince Genova: "Villa Croce è uno dei più importanti edifici del polo museale genovese. Devo però evidenziare come struttura esterna, in particolare muro di cinta che dà su corso Aurelio Saffi, abbia subito uno smottamento da mesi e i cittadini chiedono un cronoprogramma per rimettere in sicurezza il muro di cinta, le tempistiche per il ripristino".

L'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi ha risposto: "Quando si è verificato il crollo di questo muro in prossimità dell’accesso alla villa da corso Saffi, siamo intervenuti immediatamente per la prima messa in sicurezza e ora è in corso la progettazione per ricostruire il muro. Si tratta di un bene tutelato, dunque dovrà essere coinvolta anche la Soprintendenza. Non abbiamo ancora un cronoprogramma, solleciterò ulteriormente gli uffici".