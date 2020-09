Cammina per i vicoli, brandendo un paio di forbici: denunciato

Gli agenti del nucleo centro storico del reparto Sicurezza urbana della polizia locale hanno fermato e denunciato, nella mattinata di mercoledì 2 settembre, un cittadino della Guinea di 31 anni, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, che si aggirava per la zona delle Vigne armato di una grande forbice, picchettando e raschiando i muri e brandendola davanti ai passanti.

Gli agenti sono riusciti a aggirare il soggetto e, passando per vicoli laterali, sono riusciti a prenderlo alle spalle e a disarmarlo senza che qualcuno si facesse male. Portato nella sede di piazza Ortiz per l'identificazione, il 31enne ha cominciato a dare in escandescenze, rompendo una lampada al neon.

L'uomo è risultato essere destinatario di un ordine di allontanamento dal centro storico, deciso dal Questore e notificatogli nel corso dell'estate. È stato denunciato per danneggiamento, porto di oggetti atti a offendere e per il mancato rispetto dell'ordine del questore.