Carabinieri nel centro storico: uno nasconde la droga nelle mutande, l'altro in bocca

I carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro storico e a bordo degli autobus, la scorsa notte hanno effettuato in servizio straordinario su sette mezzi di trasporto pubblico e nei vicoli.

In vico dell'Amore è stato denunciato un minorenne originario del Senegal. Il ragazzo è stato notato perché alla vista degli uomini in divisa, mentre confabulava con un'altra persona, ha immediatamente cercato di allontanarsi. È stato fermato e perquisito, all'interno della bocca nascondeva 1,60 grammi di crack e tre grammi di eroina, droga suddivisa in sei dosi e pronta per essere ceduta. È stato quindi affidato ai servizi sociali e accompagnato in un'idonea struttura ricettiva.

Un altro giovane originario del Senegal, in questo caso un 21enne, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e perché irregolare in Italia. I carabinieri sono transitati da in vico Colalanza, luogo noto per la presenza di tossicodipendenti e spacciatori, e hanno fermato il 21enne. Nelle mutande nascondeva 17,68 grammi di hashish e banconote stropicciate di piccolo taglio, per un totale di 80 euro. Nel corso dei controlli, nella zona delle Vigne, i militari hanno anche trovato un involucro, nascosto in un anfratto, con all'interno 13 pasticche di Mdma e circa sette grammi di hashish. A Caricamento, infine, un 34enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia avendo preso a morsi la compagna (a questo link l'articolo).

