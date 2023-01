Vigili del fuoco, addestramento all'estero per gestire crolli e terremoti

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco è certificato per poter prestare soccorso anche all’estero in alcune tipologie di calamità, come ad esempio nella ricerca e soccorso sotto le macerie, ambito Usar (Urban search and rescue), nella lotta aerea agli incendi boschivi Aib (Antincendio boschivo) e nel prosciugamento di grandi zone alluvionate Hcp (High capacity poumping).

