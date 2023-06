Dal corso per entrare nei vigili del fuoco al matrimonio, la storia di Stefania e Stefano

Due vigili del fuoco in servizio a Genova si sono sposati. La notizia è stata resa nota dal comando provinciale con un post sui suoi profili social in cui è raccontata la storia di Stefania e Stefano, accompagnata dagli hashtag #weddingfire #nonsolocolleghi #thatsamore.

"Non sono i primi, ma non c'è classifica di merito. Ma c'è il merito. Il merito di vincere entrambi - si legge nel post - il concorso per vigili del fuoco. C'è la combinazione di trovarsi a fare il corso di ingresso insieme, perché come farebbero, lei di Reggio Calabria e lui di San Lorenzo Nuovo, Viterbo, a incontrarsi?"

"Poi c'è quell'inaspettato clima romantico - prosegue il post - che le Scuole Centrali Antincendio, a Roma Capannelle, li porta a innamorarsi. Poi lui partecipa con successo a un corso per elicotterista e viene assegnato al Reparto Volo di Genova. Lei, dopo una breve parentesi al Comando di Alessandria, viene trasferita al Comando di Genova".

"Oggi, in quella splendida cornice del lago di Bolsena, Stefania e Stefano hanno deciso di non essere solo colleghi, ma anche compagni di vita, unendosi in matrimonio. A loro - conclude il post - i migliori auguri, per il viaggio intrapreso, da parte di tutto il Comando dei Vigili del Fuoco di Genova".