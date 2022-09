I numeri dei vigili del fuoco: "Stanotte l'intervento numero diecimila del 2022, al servizio dei cittadini"

"Sempre al servizio dei cittadini". Questo il commento pubblicato sui social dai Vigili del Fuoco di Genova che hanno raccontato di aver effettuato, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 settembre 2022, l'intervento numero diecimila del 2022, in via Bersaglieri d'Italia a Principe. Una media di 40 uscite ogni 24 ore.

"All'1 e 16' di stanotte una squadra è uscita dalla propria sede per un intervento - spiega il comando provinciale - "Fuoriuscita fumo" la motivazione, che, per la squadra che esce e arriva sul posto, può significare l'intervento di poco conto come l'incendio più impegnativo. Cosa ha di particolare questo intervento? È stato il numero 10.000 di questo 2022. Una media di 40 uscite ogni 24 ore. Al servizio dei cittadini".

Nel 2021 gli interventi dei vigili del fuoco erano stati 14.233, con le chiamate più disparate: dall'apertura porte per smarrimento chiavi, guasto della serratura, disattenzione, agli interventi in ambito aeroportuale sia per emergenze su aeromobili ma anche per interventi generici in ambito aeroportuale e portuale, soccorsi a persone o animali, incendi e incidenti stradali.