Anche i Vigili del Fuoco di Genova in Calabria per aiutare a spegnere gli incendi

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Genova è stato chiamato a partecipare alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in Calabria.

Sono almeno sei infatti gli incendi boschivi che hanno interessato il Parco nazionale dell'Aspromonte. Ovunque sono in azione i vigili del fuoco con mezzi di terra, Canadair ed elicotteri, ma è una lotta contro il tempo, perchè migliaia di ettari di boschi stanno andando in fumo. Molte persone hanno perso aziende dei diversi settori produttivi e hanno avuto danni alle case. Migliaia gli animali selvatici e non che hanno perso la vita a causa del fuoco e del fumo. In alcune zone è stato disposto per precauzione l'allontanamento dalle abitazioni.

Nella giornata di mercoledì 11 agosto, quattro Vigili del Fuoco sono partiti da Genova, via terra, utilizzando due fuoristrada allestiti con un gruppo pompa e serbatoio idrico finalizzati agli incendi in zone impervie.