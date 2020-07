Giornata di esercitazioni per i vigili del fuoco, la prima blocca via Cantore

Vigili del fuoco ed Aism hanno organizzato tre simulazioni nella giornata di martedì 28 luglio con protagoniste persone con sclerosi multipla. La giornata prevede la simulazione di più scenari di intervento, sia ambiente domestico, sia lavorativo, con la partecipazione diretta delle persone con sclerosi multipla e dei loro caregiver.

Durante la mattina le persone sono state soccorse nell'ambito degli appartamenti in cui vivono (via Cantore e via Milano), con l'impiego d'idonee tecniche, dal letto alla carrozzina e poi verso l'esterno, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di un'autoscala.

Nel pomeriggio la simulazione presso la sede Aism, in via Operai, prevede invece la necessità di supportare l'evacuazione della sede, a seguito di una fuga di gas rilevata dalla sede stradale. In questo caso la simulazione prevede l'evacuazione di alcune persone con sclerosi in sedia a rotelle, e persone con disabilità non gravissima, dal secondo piano dell'edificio in cui l'uso delle scale ed ascensore è compromesso dall'ipotetica emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto di soccorso inclusivo ha avuto inizio il 9 e 10 giugno ad Ascoli Piceno e ha quindi interessato Pordenone il 23 giugno per concludersi il 28 luglio a Genova, in un percorso dove i vigili del fuoco e Aism hanno definito specifiche modalità di collaborazione operativa.