L'auto del Comune è in sosta vietata, la polizia locale la multa

L'auto di servizio del Comune è parcheggiata sul marciapiede e la polizia locale la multa. Così, il Comune ha dieci giorni per pagare a se stesso la somma ridotta a 60 euro e 90 centesimi, altrimenti per l'infrazione sarà costretto a sborsare dalle proprie casse 87 euro.

D'altronde la polizia locale quando è chiamata a svolgere il suo dovere non ammette eccezioni.

E se capita che un dipendente comunale compie un'infrazione con l'auto di servizio, per di più salendo sul marciapiede, al suo ritorno rischia di trovare un verbale sul parabrezza o, in questo caso, sul lunotto. Almeno stando a quanto è accaduto mercoledì 30 novembre in viale Centurione Bracelli, quando un agente della polizia locale è stato inflessibile di fronte ad una Fiat Punto del Comune posteggiata sul marciapiede sopra la fermata dell'autobus.