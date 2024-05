VIDEO | L'emozione della volpe che torna libera dopo tre mesi di cure in cattività

In un video pubblicato su Facebook da Enpa Genova l'emozione di una volpe che torna in libertà dopo tre mesi di cure e, soprattutto dopo aver rischiato la morte.

"Circa tre mesi fa eravamo stati chiamati per il recupero di un maschio di volpe nella zona di Bargagli - spiega l'associazione -. L’animale era stato trovato in uno stato quasi terminale di rogna e una volta portato qui aveva a malapena la forza di tenere gli occhi aperti. Visto lo stadio a dir poco avanzato della malattia, non sapevamo se ce l’avrebbe fatta, ma come sempre ci abbiamo provato lo stesso. Con nostra grande sorpresa, una volta somministrato il medicinale la volpe ha quasi subito sfoderato un cambio di forma e di carattere incredibile. Il pelo gli è completamente ricresciuto e il peso è quasi raddoppiato nel giro di poche settimane. Dopo due mesi e mezzo i nostri veterinari hanno dunque stabilito che fosse pronto per tornare in libertà".

"Sebbene ogni animale al nostro centro non veda l’ora di essere nuovamente libero - concludono dall'Enpa -, questo esemplare in particolare aveva mostrato grande insofferenza in cattività. Era sempre nervoso e aggressivo, traspariva chiaramente la sua incredibile voglia di vivere e di tornare libero. Per questo siamo stati ancora più felici di liberarlo, a sole poche decine di metri dal punto in cui era stato rinvenuto. Con questo video riguardiamo insieme a voi il momento del suo ritorno in natura, augurandogli di vivere il resto della sua vita che gli resta libero e sano: una volta aperto il trasportino, non se l’è fatto ripetere due volte".

In basso il video di Enpa Genova.