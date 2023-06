VIDEO | Viaggio nel degrado: il sottopasso di via Cavallotti

Infiltrazioni dal soffitto (scrostato), cancelli pericolanti e corrosi dalla ruggine, muri sporchi e imbrattati e puzza: sono solo alcuni dei problemi del sottopasso pedonale che collega via Cavallotti e via Caprera, abbandonato da molto tempo al degrado, e il caso è finito in consiglio comunale.

Aster è stata incaricata di procedere con un progetto di riqualificazione, ma le tempistiche sono ancora incerte. Si tratta di una situazione che si trascina da molto tempo, i disegni realizzati dagli studenti molti anni fa per riqualificare il sottopasso sono ormai un lontano ricordo, scrostati e coperti da scritte e graffiti osceni, per non parlare delle condizioni del soffitto.

Recentemente il degrado nel sottopasso era stato anche al centro dei 'mugugni' di alcuni residenti sul gruppo AlbarOnline e successivamente, a metà maggio, era andata in scena una pulizia della pavimentazione e dei muri, rimane però una situazione desolante perché il sottopasso avrebbe bisogno di una completa opera di restyling

