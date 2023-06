VIDEO | Turista sparisce dopo tuffo in mare. Ritrovata dopo ore

È stata ritrovata dopo ore di ricerche, nella tarda serata di domenica 25 giugno 2023, una turista tedesca di 61 anni che era scomparsa dopo essersi tuffata in mare nella baia di San Fruttuoso di Camogli intorno alle ore 16:30.

L'allarme era stato lanciato dalla spiaggia dove la attendeva il marito. Imponente la macchina dei soccorsi da terra, mare e cielo con guardia costiera, vigili del fuoco, soccorso alpino e 118 impegnati sul posto.

La turista è stata ritrovata arrampicata sul promontorio di Cala dell'Oro, dal quale non era però più in grado di scendere. È stata recuperata e portata in salvo.

